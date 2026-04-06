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Tiago Botelho sai da SPU para disputar vaga de deputado estadual

Ex-gestor destaca legado e diz que agora vai focar no diálogo com eleitores

06 abril 2026 - 11h37Sarah Chaves
Tiago Botelho esteve à frente da Superintendência do Patrimônio da União em MS por três anosTiago Botelho esteve à frente da Superintendência do Patrimônio da União em MS por três anos   (Divulgação)

“Conseguimos dar uma nova dinâmica à SPU e transformar patrimônio público em políticas concretas para a população”, afirmou Tiago Botelho ao anunciar sua saída do cargo.

O professor e advogado deixou a Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU/MS) para iniciar a pré-candidatura a deputado estadual pelo PT nas eleições de 2026. A exoneração, segundo ele, busca garantir transparência no processo eleitoral e dedicação ao diálogo com eleitores.

À frente da SPU por três anos, Botelho destacou a destinação de cerca de R$ 350 milhões em imóveis da União para o Estado e municípios. A gestão também incluiu ações no Pantanal, apoio à Casa da Mulher Brasileira em Corumbá e áreas para moradias e equipamentos públicos.

Com a saída, ele retorna ao cargo de professor de Direito na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e afirma que pretende percorrer o Estado para construir o projeto político junto à população.

Ainda não há um nome definido para a vaga, de acordo com afirmação do Superintendente ao JD1.

 

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