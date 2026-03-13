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TJMS abre inscriÃ§Ãµes para curso gratuito de preparaÃ§Ã£o Ã  adoÃ§Ã£o

FormaÃ§Ã£o on-line orienta futuros pais sobre aspectos jurÃ­dicos, psicolÃ³gicos e sociais do processo de adoÃ§Ã£o; inscriÃ§Ãµes seguem atÃ© 27 de marÃ§o

13 marÃ§o 2026 - 16h50Taynara Menezes
A capacitação segue os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)A capacitaÃ§Ã£o segue os princÃ­pios estabelecidos pelo Estatuto da CrianÃ§a e do Adolescente (ECA)   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Estão abertas as inscrições para o curso de preparação à adoção “Nasce uma Família”, promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS). A formação será realizada na modalidade a distância (EAD) e é voltada para pessoas que desejam ingressar no processo de adoção no estado.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março, pelo site da Ejud-MS. Ao todo, serão disponibilizadas oito turmas com 40 vagas cada, somando 320 oportunidades para candidatos interessados em se preparar para o processo adotivo.

O curso terá carga horária de 40 horas-aula e será realizado por meio de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Ejud-MS, além de dois encontros virtuais pela plataforma Microsoft Teams, em datas específicas para cada turma.

As aulas começam no dia 1º de abril e seguem até 31 de maio. Durante a formação, os participantes terão acesso a conteúdos que abordam aspectos jurídicos da adoção, desenvolvimento infantil, questões médicas e fisiológicas, educação não violenta, além de aspectos psicológicos e sociais relacionados ao processo.

A capacitação segue os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e tem como objetivo preparar futuros pais e mães para uma adoção mais consciente, responsável e acolhedora, fortalecendo o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar.

Segundo o TJMS, a iniciativa busca contribuir para a formação de famílias estruturadas e preparadas, além de orientar os candidatos sobre os desafios e responsabilidades envolvidos no processo de adoção.

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