TJMS realiza mutirão “Nome Limpo” com a ACICG

Com a chegada de fim de ano muitas pessoas precisam quitar dívidas para voltarem a consumir no comércio local. Para ajudar a população de Campo Grande, que tenha alguma dívida ou pendência, o Tribunal de Justiça de MS, por meio do seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito (Nupemec), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), realiza o mutirão “Nome Limpo”, que acontecerá de 16 de novembro a 11 de dezembro, das 8 às 18 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da ACICG (Cejusc/ACICG).

Clientes com inadimplência e negativados e as empresas conveniadas com a Associação de Campo Grande participam da ação conciliatória. Devido à pandemia de Covid-19, as audiências, que são pré-processuais, serão realizadas por meio de videoconferência, sendo que os consumidores podem se dirigir até o Cejusc da Associação Comercial de Campo Grande, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, bem em frente da Praça Ary Coelho.

No local haverá equipe capacitada e equipamentos para que os consumidores consigam manusear os computadores e participarem de forma efetiva nas audiências. Caso o consumidor tenha meios tecnológicos e conhecimento em operar a ferramenta, poderão participar da sessão de conciliação sem a necessidade de comparecer à ACICG.

Todos os acordos que forem celebrados serão homologados pelo juiz coordenador dos Mutirões, Cezar Luiz Miozzo, que é o responsável pela coordenação do evento.

O Mutirão “Nome Limpo” está de acordo com a Resolução n. 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e com o Provimento n. 340/2015, do Conselho Superior da Magistratura do TJMS. A ação tem apoio do Des. Vladimir Abreu da Silva, coordenador da Conciliação do Nupemec do TJMS.

