Toque de recolher às 22h e suspensão de passe livre; veja quais são as novas medidas

O prefeito Marquinhos Trad adotou novas medidas de combate ao novo coronavírus em Campo Grande, que envolvem toque de recolher e horário de funcionamento do comércio.

De acordo com o que ficou decidido em reunião nesta manhã, o toque de recolher será estendido e começará as 22 horas, terminando as 5 horas do dia seguinte.

O comércio atacado e varejo poderá funcionar das 8h as 21h. Os shoppings das 10h às 22h. Todos os locais devem operar com 40% da capacidade.

As blitzes serão intensificadas e o passe livre para estudantes e idosos serão suspensos, os ônibus vão circular até as 23h, com 70% da ocupação total do veículo.

O decreto com as novas medidas deve ser publicado ainda hoje e passa a valer a partir da próxima segunda-feira (7).

