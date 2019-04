Três academias são interditadas em Campo Grande

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Três academias em Campo Grande-MS foram interditadas durante fiscalização conjunta do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (CREF11-MS), Procon-MS e Decon-MS. A ação em conjunto foi realizada na segunda (15) e terça-feira (16). Uma pessoa foi conduzida à delegacia por exercício ilegal da profissão, pois, apesar de ser graduada em educação física não possui registro junto ao CREF11-MS.

Conforme a assessoria, os estabelecimentos interditados já haviam sido notificados pelo conselho por estarem operando sem registro. Eles tiveram prazo para providenciarem a regularização, mas não o fizeram. As três academias estão com as atividades suspensas até que seja feita a regularização.

Os responsáveis pelos estabelecimentos têm dez dias para apresentar defesa no Procon, sob pena de multa.

“Temos a função de garantir que os serviços oferecidos na área da educação física são de qualidade e ministrados por um profissional habilitado. A educação física é uma área da saúde e fazer atividades físicas sem a devida orientação pode acarretar em lesões e até algo até mais grave”, ressalta o presidente do CREF11-MS, Luiz Antônio Stopa.

Em fevereiro deste ano outras duas academias da capital também foram interditadas pelo mesmo motivo, em ação conjunta pelos órgãos.

A população pode consultar se o profissional é habilitado ou se a academia é regular pelo site: http://www.cref11.org.br/servicosonline.asp.

