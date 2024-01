Turistas do Canadá, Austrália e Estados Unidos terão exigência de visto para entrar no Brasil

A partir do dia 10 de janeiro começa a vigorar a exigência de visto para turistas do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos (EUA). De acordo com o Ministério do Turismo a medida leva em conta a data de chegada em solo brasileiro.

Até dia 9 de janeiro, os turistas que chegarem desses países estão isentos de apresentar o visto. O prazo inicial para a cobrança do documento era 1º de outubro de 2023, mas foi prorrogado.

A exigência, válida anteriormente para turistas japoneses, australianos, canadenses e norte-americanos, foi prorrogada após um acordo Brasil-Japão, que estabeleceu a isenção recíproca de visto para estadas de curta duração (até 90 dias).

De acordo com o ministério, também foi necessário fazer ajustes no processo licitatório para a contratação da empresa que vai oferecer o serviço de vistos eletrônicos para os três países. “O novo decreto será publicado tão logo sua tramitação seja finalizada”.

“É importante ressaltar que o governo brasileiro renova o interesse de negociar, com as três nações, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados”, concluiu a pasta.

