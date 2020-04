Uems realizará campanha de doações à famílias vulneráveis

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), irá promover uma campanha institucional para arrecadar doações para auxiliar população mais vulnerável no Estado,



A UEMS também recrutará voluntários para participar da campanha conjunta entre a reitoria e as gerências das 15 Unidades Universitárias.



A lista de itens a serem arrecadados, incluem: alimentos não perecíveis; itens de higiene pessoal; materiais para fabricação e envazamento de álcool em gel; e materiais para produção de máscaras artesanais. A critério dos gerentes de Unidade, outras formas de colaboração serão permitidas.



Para o recrutamento de voluntários para a Campanha que atuarão no trabalho logístico, o processo irá considerar critérios sanitários estabalecidos pelo Comitê de Urgências e Emergências em Saúde (CAUES), que é integrado por docentes dos cursos de Medicina e Enfermagem da UEMS. Todos os selecionados terão garantidos os usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).



Para se voluntariar, os candidatos deverão preencher Ficha de Cadastro a ser disponibilizada posteriormente.



Os cronogramas envolvendo estas ações, dentro da campanha institucional, se encontram em fase de finalização e quando forem concluídos, serão publicados no site e nas redes oficiais da Universidade.



“Neste momento de crise mundial de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a UEMS demonstra, novamente, o seu protagonismo digno de uma Universidade do tamanho do nosso Estado. Esta é uma ação conjunta que visa auxiliar as famílias que se encontram em situação mais vulnerável no Estado”, enfatizou o reitor da UEMS, Laér io de Carvalho.





