Um ano depois, estabilidade é marca de Reinaldo

Passados doze meses do pleito de 2018, o governador reeleito, Reinaldo Azambuja (PSDB), segue tendo a estabilidade do governo como sua maior marca. Em um momento na qual vinte estados têm atrasos ou parcelamento de salário, Mato Grosso do Sul segue sendo regular, apesar das dificuldades o operacional do Estado segue funcionando.

O pleito

Em outubro do ano passado, Reinaldo vencia as eleições para governador de Mato Grosso do Sul superando o juiz aposentado, Odilon de Oliveira (PDT), que disputava o governo do Estado pela primeira vez. O pleito de 2019 foi decidido em dois turnos, sendo que no segundo, Azambuja venceu com 52,35% dos votos válidos, contra 47,65% de Odilon.

Mas a briga pelo cargo de chefe do Executivo estadual em 2018 iniciou com mais candidatos, além dos já citados acima como Humberto Amaducci (PT), Joao Alfredo (PSOL), Marcelo Bluma (PV) e Junior Mochi (MDB).

Mas as pesquisas realizadas por vários institutos de Mato Grosso do Sul já previam o primeiro com Reinaldo e Odilon sempre na frente e assim já se desenhava também, conforme os dados, os rumos do segundo turno.

No primeiro turno Júnior Mochi, que deixou a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, seguia bem nas pesquisas ficando bem próximo de Odilon, em alguns resultados havia até um empate técnico entre eles, mas Azambuja sempre despontava e não saia da primeira colocação nas intensões de votos.

Resultados 1º Turno

E como era de se esperar, as pesquisas não erraram e no primeiro turno Reinaldo ficou em primeiro com 44,61% Odilon, em segundo, atraiu 31,62% dos votos. Mochi, em terceiro, obteve 11,61%, seguido por Amaducci , que conseguiu 10,26% dos votos, na sequencia ficou Marcelo Bluma, com 1,28% e João Alfredo ficou em último, 0,63%.

Total de votos:

Azambuja: 576.993 votos

Odilon: 408.969 votos

Mochi: 150.115 votos

Amaducci: 138.638 votos

Bluma: 16.544 votos

João Alfredo: 8.095 votos

2º Turno

Com 100% dos votos apurados, conforme os números de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral, Azambuja teve 677.310 votos (52,35%) dos votos válidos e Odilon, 616.422 votos (47,65%).

Votos brancos (2,67%) e nulos (8,07%) somaram 155.642 votos. Houve ainda 427.646 abstenções (22,78%). Somados brancos, nulos e abstenções, chega-se a 583.288 votos.

