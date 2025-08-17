Um ano sem Silvio Santos: família e amigos homenageiam legado do apresentador

Neste domingo (17), amigos e familiares prestaram homenagens a Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, no dia em que se completa um ano de sua morte.

O apresentador faleceu aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia causada por uma infecção por Influenza (H1N1).

Sílvio, cujo nome verdadeiro era Senor Abravanel, deixou uma carreira marcada por mais de seis décadas de sucesso e inovação na TV.

Fundador do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 1981, ele transformou a forma de fazer televisão no Brasil e marcou gerações com sua presença carismática à frente de atrações clássicas do canal.

Nas redes sociais, personalidades e familiares manifestaram sua saudade e admiração.

O apresentador Ratinho, amigo de longa data, compartilhou uma foto ao lado de Silvio e escreveu: “A saudade é imensa, mas o legado permanece vivo em cada gesto e em cada palavra que nos deixou. Seguimos honrando sua memória, levando carinho e dedicação a todos os nossos telespectadores, como você sempre nos ensinou com sabedoria.”

Cintia Abravanel, 61, uma das filhas de Silvio, também publicou uma mensagem emocionante: “Hoje, 17 de agosto, faz um ano que você se foi, e confesso que estou bastante triste. Sinto uma dor grande no coração a pensar que você não está mais aqui comigo. Mas também tenho certeza de que você está no melhor lugar, ao lado do nosso Pai”, escreveu.

Ela ainda destacou o orgulho pela família e pela continuidade do legado do pai: “Tenho muito orgulho das suas filhas e da sua esposa. Elas continuam o seu legado, mantendo viva a memória do Silvio Santos.”

Silvia Abravanel, 54, também expressou seus sentimentos na data. Em tom de gratidão, ela afirmou: “Sei que estás ao lado de Deus pai. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro. Com muito carinho de sua filha Silvinha.”

