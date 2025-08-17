Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Um ano sem Silvio Santos: família e amigos homenageiam legado do apresentador

Ícone da televisão brasileira faleceu aos 93 anos vítima de broncopneumonia

17 agosto 2025 - 16h48Carla Andréa

Neste domingo (17), amigos e familiares prestaram homenagens a Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, no dia em que se completa um ano de sua morte.

O apresentador faleceu aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia causada por uma infecção por Influenza (H1N1).

Sílvio, cujo nome verdadeiro era Senor Abravanel, deixou uma carreira marcada por mais de seis décadas de sucesso e inovação na TV.

Fundador do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 1981, ele transformou a forma de fazer televisão no Brasil e marcou gerações com sua presença carismática à frente de atrações clássicas do canal.

Nas redes sociais, personalidades e familiares manifestaram sua saudade e admiração.

O apresentador Ratinho, amigo de longa data, compartilhou uma foto ao lado de Silvio e escreveu: “A saudade é imensa, mas o legado permanece vivo em cada gesto e em cada palavra que nos deixou. Seguimos honrando sua memória, levando carinho e dedicação a todos os nossos telespectadores, como você sempre nos ensinou com sabedoria.”

Cintia Abravanel, 61, uma das filhas de Silvio, também publicou uma mensagem emocionante: “Hoje, 17 de agosto, faz um ano que você se foi, e confesso que estou bastante triste. Sinto uma dor grande no coração a pensar que você não está mais aqui comigo. Mas também tenho certeza de que você está no melhor lugar, ao lado do nosso Pai”, escreveu.

Ela ainda destacou o orgulho pela família e pela continuidade do legado do pai: “Tenho muito orgulho das suas filhas e da sua esposa. Elas continuam o seu legado, mantendo viva a memória do Silvio Santos.”

Silvia Abravanel, 54, também expressou seus sentimentos na data. Em tom de gratidão, ela afirmou: “Sei que estás ao lado de Deus pai. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro. Com muito carinho de sua filha Silvinha.”

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Comportamento
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Mega-Sena está com prêmio acumulado
Geral
E nada de ganhador! Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 65 milhões
Instituto Penal de Campo Grande inaugura oficina de costura
Geral
Instituto Penal de Campo Grande inaugura oficina de costura
Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal
Geral
Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 55 milhões neste sábado
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 55 milhões neste sábado
Todos em Ação: Energisa leva serviços gratuitos à Vila Popular neste sábado
Geral
Todos em Ação: Energisa leva serviços gratuitos à Vila Popular neste sábado
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude
Geral
Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude
Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira
Geral
Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado