Um morre e dois ficam presos às ferragens em acidente na BR-267

Priscilla Porangaba, com informações da Nova News

Por volta das 12h deste sábado (16), um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-267, entre o Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e a cidade de Nova Alvorada do Sul.

Conforme informações do Nova News, a colisão, que ocorreu na altura do km 170, teria envolvido uma caminhonete e uma carreta frigorífica. Uma vítima teria entrado em óbito no local e outra estaria presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teriam se mobilizado para atender a ocorrência.

