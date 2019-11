Homem causa acidente e foge deixando mais de 300kg de droga no carro

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), apreendeu nanoite de quarta-feira (13), 325 kg de maconha e haxixe em um carro que causou um acidente no cruzamento das ruas Lagoa Rica e João Francisco Damasceno, no Jardim Pedrossian, em Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, Bruna Borges dos Santos, 26 anos, acionou a polícia, relatando que o condutor de um veículo sedan, , avançou a preferencial vindo a colidir na transversal do lado direito do seu carro.

Depois da batida o indivíduo desceu do veículo, e saiu correndo, tomando rumo ignorado abandonando o veículo. Bruna relata que o autor teria aparência de ter 30 anos de idade, aproximadamente 1,80 de altura, branco.

No interior do carro do autor, a polícia encontrou diversos fardos invólucro em fita crepe exalando forte odor de substância análoga a maconha, verificando ainda que no porta-malas também existiam diversos fardos com as mesmas características.

A equipe encaminhou o veículo com os fardos de entorpecentes à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) para pesagem o qual confirmou Maconha e Haxixe totalizando 325,600 kg conforme laudo. Registro foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário ( Depac), Piratininga para os procedimentos cabíveis.

