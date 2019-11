Depois de agredir esposa e sogra, homem confronta policiais e é morto

Leandro Vitor da Silva, 32 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (11) depois de agredir a esposa e sogra, e partir para cima de policias que tentavam apartar a situação, em Maracaju.

De acordo com o registro policial, o rapaz que estava sob efeito de álcool, tentava acordar o filho de três anos, sendo impedido pela mãe e logo em seguida pela sogra. Diante da agressão, as mulheres pediram socorro aos vizinhos, que tentaram controlar a situação, mas também foram agredidos por Leandro.

Após chamarem a policia, o agressor, portando um facão, partiu em investida contra os policias, que tentaram neutralizá-lo com tiros de balas de borracha, o que deixou Da Silva mais agressivo. Sem êxito, os militares efetuaram um tiro na perna e no tórax do autor. Ferido, Leandro teve que ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

Em seu relato, a esposa que não terá seu nome divulgado, disse que o homem sempre ficava agressivo quando bebia, mas nunca tinha a agredido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Maracaju, como violência doméstica.

