Universidade leva serviços gratuitos à comunidade no próximo dia 25

A Unigran Capital e Unigran Net realizam no sãbado (25), a 8ª edição da Unigran Solidária. As ações serão em parceria com o Instituto Sangue Bom e serão realizadas na Unigran Net – Polo Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande.

O evento é aberto ao público e serão oferecidos atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, psicologia, lazer e de estética. A ação é uma oportunidade dos acadêmicos colocarem em prática o que aprendem nas salas de aulas e de promover a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com a sociedade.

Haverá sorteio de brindes e as crianças terão atividades de recreação, brinquedos e palestras. Entre os serviços oferecidos pelos cursos da Unigran Capital estão:

- Biomedicina (check-up: hemograma e culturas em geral)

- Estética (avaliação facial e capilar, corte de cabelo, design de sobrancelha e quick massage)

- Psicologia (aconselhamento psicológico)

- Enfermagem (aferição da pressão arterial)

- Nutrição (IMC, circunferência de cintura, caixa de sensações)

- Jogos lúdicos e minitúnel.

Serviço

A Unigran Solidária será realizada das 8h às 11h, na Unigran Net – Polo Guaicurus, localizado na Rua Marquês de Olinda, 1.069, no bairro Universitário.

