Confira os locais que terão vacina contra a gripe neste fim de semana

As unidades de saúde pública da capital estarão de plantão neste sábado (23) e domingo (24), para reforçar a vacinação contra a Gripe nos grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde.

A vacinação irá acontecer de 06h às 18h nos Centros Regionais de Saúde (CRSs) Coophavilla, Tiradentes, Nova Bahia e Aero Rancho e de 07h às 17h nas USFs e UBSs 26 de Agosto, Coronel Antonino, Albino Coimbra, Alves Pereira.

Além da vacina noas unidades de saúde, as 17 farmácias que estão credenciadas junto à Sesau estarão atendendo exclusivamente, profissionais de saúde, idosos e professores.

Devido à pandemia do coronavírus, a campanha precisou ser dividida em etapas. Na segunda-feira teve início a segunda etapa da terceira e última fase da campanha, que incluiu professores de escolas públicas e privadas, e adultos de 55 a 59 anos. O encerramento da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe está previsto para o dia 05 de junho.

Conforme balanço parcial do Serviço de Imunização da Sesau, até o dia 18 de maio, 59,93% do grupo prioritário foi vacinado contra a influenza, o que corresponde a um total de 151.396 pessoas imunizadas. A meta é imunizar ao todo 252.612 pessoas, considerando todos os públicos preconizados pelo Ministério da Saude.

Grupo de pessoas que devem se vacinar

Os grupos de pessoas elegíveis para tomar a vacina são os idosos, acima de 60 anos, crianças com mais de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais da saúde, forças de segurança e salvamento.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, povos indigenas, gestantes, puerperas até 45 dias, e pessoa com deficiência.

Professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Confira abaixo a lista de farmácias credenciadas junto à Sesau que disponibilizam a vacina:

- Utrapopular – Rua Rui Barbosa, 2.721, Centro

- Ultrapopular – Rua Calógeras, 2200 (Esq. com Barão do Rio Branco)

- Drogaria Atefarma – Rua Naviraí, 689, Vila Margarida

- Farmácia Popular Tijuca – Rua Pará, 732, Bairro São Jorge da Lagoa.

- Farmácia Popular Caiobá – Drogaria Marifarma – Rua Cachoeira do Campo, 1170, Caiobá.

- Megapopular – Av. Arquiteto Vila Nova Artigas, 1220, Aero Rancho

- Farma & Farma – Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2497 (Esq. com 13 de junho)

- Farmácia Desconto Fácil – Rua da Península, 824, Cophavila II

- Drogaria São Bento – Rua Olímpio Klafke, 208, Mata do Jacinto

- Drogaria São Bento – Avenida Ceará, 2480, Antônio Ventas

- Drogaria São Bento – Avenida Guaicurus, 3920, Universitário

- Drogaria São Lourenço – Rua Amazonas, 2746, Jardim Autonomista

- Droga Raia – Rua Padre João Crippa, 1232, Centro

- Droga Raia – Rua Jerônyma Paes Benjamim, 14, Jardim São Bento

- Droga Raia – Avenida Mato Grosso, 1944, Jardim dos Estados

- Drogasil – Rua Alagoas, 800, Centro

- Drogaria Anache – Rua Abrão Anache, 279, Jardim Anache

