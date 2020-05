Vadão morre aos 63 anos vítima de câncer no fígado

Sarah Chaves, com informações do G1

Oswaldo Alvarez, o Vadão, ex-técnico da seleção brasileira feminina de futebol morreu aos 63 anos, na tarde desta segunda-feira (25), após meses contra o câncer.

O atleta que teve passagens por São Paulo, Corinthians, Guarani, Ponte Preta, e como ex-técnico da seleção brasileira feminina de futebol.

Vadão lutava contra um câncer no fígado desde o início de 2020, quando passou por sessões de quimioterapia e chegou a apresentar evolução, mas o quadro se agravou recentemente.

Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a semana retrasada. A assessoria de imprensa do hospital confirmou o falecimento à reportagem do GloboEsporte.com

O Sport Club Corinthians Paulista e o São Paulo Futebol Clube lamentaram a morte de Vadão através do Twitter.









Vadão na seleção

A história na seleção brasileira feminina começou em abril de 2014, quando estava na Ponte e recebeu o convite da CBF.

Já o segundo trabalho na seleção feminina começou em setembro de 2017, quando ficou um ano e 11 meses, sendo campeão do Torneio Internacional de Futebol Feminino (China), em 2017, e da Copa América, em 2018.

O último torneio pela seleção foi a Copa do Mundo de 2019, com a eliminação nas oitavas de final para a França. Um mês depois do Mundial, foi demitido pela CBF e estava à espera de uma nova oportunidade para voltar ao mercado.

Deixe seu Comentário

Leia Também