Veja a classificação do "maior concurso" feito pela Sesau

A classificação final e resultado final dos candidatos que fizeram o concurso da Secretária Municipal de Saúde (Sesau), foi divulgado nesta quinta-feira (14), em uma edição suplementar do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Foram divulgadas as posições dos candidatos e, para aqueles que concorreram pelo sistema de cotas, a posição geral e aquela dentro do nicho com o qual concorria. Em alguns casos, apenas um candidato se classificou dentro do grupo com o qual disputava a vaga.

O certame foi considerado o maior da história da Sesau, com 633 vagas com mais de 17 mil inscritos. Desse total, 235 vagas eram reservadas para 37 especialidades médicas. Outras 348 vagas eram destinadas a funções de nível fundamental, médio, médio técnico e outras áreas de ensino superior, e 50 vagas são de cotas para negros, índios e Pessoas com Deficiência (PNE)As provas foram realizadas no dia 18 de agosto.

Os candidatos devem ser chamados a partir de 2020, e atuarão nas unidades de Campo Grande por dois anos, podendo ter o prazo prorrogado por igual período. A convocação obedecerá a necessidade da rede pelo profissional.

É possível conferir a lista da classificação dos candidatos clicando nesse link . O edital de homologação está disponível no fim da página.

