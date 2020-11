Velório do deputado Onevan será aberto para até 500 pessoas

O velório e sepultamento do deputado estadual Onevan Matos que faleceu aos 77 anos, nesta sexta-feira (13), vítima de infarto durante cirurgia de cateterismo, após complicações da Covid-19, será a partir do 12h em Naviraí, onde ele era candidato a prefeito nessas eleições 2020.

O corpo de Onevan chegará no Aeroporto Municipal ao 12h e seguirá cortejo fúnebre no caminhão do Corpo de Bombeiros até o Estádio Virotão.

O velório será aberto, e no estádio foram organizados 500 cadeiras dispostas de forma a evitar o contato e com o distanciamento estabelecido para a não propagação do coronavírus entre as pessoas que forem se despedir de Onevan.

A cerimônia que contará com algumas homenagens, deve durar por duas horas, e na sequência o corpo de Onevan de Matos será sepultado no Cemitério Municipal de Naviraí.

