Vereador prevê nova onda de coronavírus e medidas restritivas

Durante a 71ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta terça-feira (10), o vereador Enfermeiro Fritz (PSD), lamentou a perda do socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Gerci Alves, de 57 anos, devido ao novo coronavírus e alertou para uma nova onda do Covid-19.

“As pessoas estão com uma falsa ilusão de que nós não estamos vivendo em uma pandemia, mas ainda estamos e o todos os dias tem casos de óbitos referentes ao covid”, sustenta em sua fala.

O parlamentar mencionou uma grande festa que ocorreu na Capital no fim de semana e alega que havia mais de 5 mil pessoas aglomeradas, onde aparentemente não seguiam as medidas sanitárias. Fritz ressalta que é por meio dessas atitudes e comportamentos que uma segunda onda de coronavírus virá. Assegura, ainda, que a responsabilidade e atribuição do controle dessa nova segunda onda compete a todos, não a somente às autoridades e comerciantes, mas, principalmente, à população.

O vereador ainda adverte para que a população mantenha o uso da máscara, o distanciamento e a higiene das mãos. “Aqui vai o meu alerta. Teremos, sim, uma nova onde de covid se mantivermos essa rotina e conduta que estamos tendo. Não será culpa das eleições, não será culpa do poder público e nem do comerciante. Será de todos nós”, pontuou.

