Verruck fala sobre “Perspectivas da Economia”

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck apresenta a palestra sobre "As Oportunidades Comerciais e Perspectivas Econômicas de Mato Grosso do Sul", para empresários e empreendedores dispostos a encontrar novos horizontes e parcerias. O evento será realizado nesta segunda-feira (27) em Campo Grande.

A palestra será realizada dentro do projeto empresarial "Café com Negócios – Sabor, Conhecimento e Networking", que chega na 21ª edição com alvo nos empresários e empreendedores dispostos a encontrar novos horizontes e parcerias no Mato Grosso do Sul.

O projeto é acontece todos os meses, sempre na última segunda-feira. O "Café com Negócios" é idealizado por Dijan Barros que trouxe a idéia depois que morou no Canadá e vivenciou realidade daquele país. O empreendedor e consultor contam que, em Vancouver, esse tipo de evento é feito toda semana e estimula muitos negócios. “Por isso, eu quis realizar algo parecido aqui por acreditar, imensamente, no potencial do nosso mercado.”, afirma.

Os temas das palestras abordam assuntos variados relacionado a negócios, mercado de trabalho, aonde se mostra também soluções de gestão através de palestras com pessoas renomadas do setor como: Ricardo Ayache, Luís Pedro Scalise, Maurício Vargas, Dr. José Vigo, Luciana Teixeira, Ricardo Nantes, Tata Marques, Gil Carlos de Camillo, Cláudio Mendonça, Lindolfo Martin, Ricardo Miragaia, Mansour Karmouche, Rodrigo Stocco, Jonas Bechelli, Erich Sacco, Kenneth Corrêa, Pedro Chaves, Telma Marcon, Karina Beltrão, Adria Fabiola entre outros. (Com Contexto Mídia)

Serviço

"Café com Negócios"

Palestra "As Oportunidades Comerciais e Perspectivas Econômicas do MS", Palestrante – Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck

Data: 27/05/2019

Local: Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco.

Hora: 7h30

As reservas são limitadas, para participar o investimento é de R$ 30.

Fone: (67) 3211-7000 / (67) 99877-7818

E-mail: dijan@dijanbarros.com

