Vídeo - Anta vira atração no Parque das Nações

O procurador, Mauri Ricioti, flagrou na tarde desta quinta-feira (5), o momento em que avistou uma anta, no Parque das Nações Indígenas.

O animal não é visto com muita frequência naquela região. Especulações de pessoas que passavam pelo local no momento é de que a Anta tenha fugido do Centro de Reabilitação de Animais Silvestre (CRAS).

Veja o momento em que o animal circula pelo parque:

Deixe seu Comentário

Leia Também