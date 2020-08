Vídeo - Brasileiros reproduzem 'meme do caixão' em enterro de familiar

Sarah Chaves, com informações do Extra

Uma família de São Gonçalo no Rio de Janeiro, ficou conhecida esta semana por recriar o "meme do caixão" conhecido no mundo todo. Na ocasião, parentes carregavam Milton Dias Martins que morreu de de cirrose hepática aos 69 anos.

De acordo com o jornal Extra, apesar do vídeo ganhar força nas redes sociais nesta semana, o enterro foi no último sábado (1º), e o registro foi publicado pelo filho da vítima na terça-feira (4). Em seu Facebook Rodrigo Lopes explicou:

"Então tá aí. Meu pai não queria ninguém chorando, então, vamos lá. Descansa em paz. Sempre te amaremos, até após a morte. Amor dá família é pra sempre. Fica na paz de Cristo", postou ele.

No vídeo, a família carrega o caixão e para reproduzir a dança do grupo de homens de Gana que carregam as urnas dançando, eles sobem uma escada festejando ao som da música do meme que viralizou, e depois seguindo para o enterro.

"Foi difícil, mas tivemos que engolir o choro e fazer uma festa para ele do jeito que ele pediu. Foi a única forma dele sentir pela última vez nosso amor e respeito por ele", postou a irmã de Rodrigo, Lila Luciene.

Assista ao momento do enterro:

