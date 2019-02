Vídeo - Chuva faz córrego transbordar e água invade quartel do exército

Com pouco mais de três horas de chuva, alguns pontos de Campo Grande ficaram intransitáveis, como a avenida Ricardo Brandão, atrás do quartel da Polícia do Exército (PE) e em frente ao Hemocentro da capital.

Para quem transitava pela região por volta das 11h, era impossível seguir no trecho. O JD1 Notícias recebeu imagens que mostram a força da água no Corrego Prosa, que passa atrás do quartel. Veja na imagem abaixo:

Outro ponto que, costumeiramente alaga, é o trecho da Via Park, próximo ao Shopping Campo Grande e hoje não foi diferente. Um morador do edifício em frente registrou uma imagem que mostra a dimensão do alagamento. A cena é sempre a mesma com carros debaixo da água.

Chama a atenção, também, o "lago" que se formou embaixo do pontilhão que dá acesso ao bairro Maria Aparecida Pedrossian. Um leitor filmou o momento em que passava e a água quase encobre o veículo. Leitores relataram alagamentos na região da Avenida Hiroshima, Ernesto Geisel com Euller de Azevedo e no bairro Carandá Bosque.

A redação tentou contato com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para informações sobre os estragos da chuva desta manhã, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno. Veja algumas imagens enviadas por leitores dos pontos alagados:

