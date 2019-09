Vídeo: Detentos comemoram 26 anos do PCC, na PED

Joilson Francelino, com informações do site Dourados News

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que estão presos na Penitenciaria Estadual de Dourados (PED) realizaram ritual celebrando o aniversário de 26 anos de fundação da facção.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um dos internos narra o que está acontecendo. “Olha ai, salvão ‘ein’, aniversário do comando. Aqui na PED, pavilhão 2-B, Dourados”, diz.

É possível visualizar vários membros da organização e perceber que há um homem, supostamente liderança da facção, disparando palavras de ordem.

O Primeiro Comando da Capital foi formado em 31 de agosto dentro de uma penitenciária localizada no interior de São Paulo.

A facção se expandiu pelo Brasil e tem forte atuação nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do território paulista.

O grupo também criou raízes em países da fronteira com o Brasil, como Paraguai e Bolívia, considerados grandes produtores de maconha e cocaína, além, de atuarem no tráfico de armas.

Deixe seu Comentário

Leia Também