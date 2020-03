Vídeo – Família chora após execução de ex-presidiário

Rafael Farias de Souza, 23 anos, foi morto com cinco tiros na tarde domingo (22) depois de receber uma ligação para ir ao conjunto Viver Melhor 1, na zona norte de Manaus.

De acordo com informações da mídia local, Rafael, que tinha saído da prisão há duas semanas, já tinha sido expulso da região por traficantes e, hoje, após retornar, foi recebido a tiros.

Três disparos acertaram a cabeça da vítima e um o braço esquerdo. Rafael tinha diversas passagens pela polícia. No local do assassinato, a família chorava a morte do parente. “A pior coisa é a traição”, gritavam algumas pessoas.

Rafael era monitorado por tornozeleira eletrônica.

