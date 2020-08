Vídeo: Funcionária que cantou para paciente entubado faz live com Angélica

A apresentadora e cantora Angélica fez uma live com a funcionária do setor de Conservadoria do Hospital Unimed Campo Grande, Vânia de Melo Lima, que viralizou na internet por cantar a um paciente entubado que lutava contra a covid-19. Antes do encontro, artista publicou em suas redes que ficou encantada com a história da funcionária, retratada por uma reportagem exibida pelo Jornal Nacional.

“Semana passada o Jornal Nacional exibiu uma matéria e um monte de gente me mandou essa matéria. Um homem se recuperou da Covid-19 e se emocionou muito quando conheceu algumas pessoas que faziam parte da equipe que cuidaram dele. Uma dessas pessoas cantava para ele, e quando vi a matéria fiquei muito emocionada, porque essa pessoa cantava uma música minha. Que é super especial para mim também”, relatou Angélica.

A canção de chama Meu Herói: “meu amor, pode ser, como um filme na TV. Cinderela, Bela Adormecida, acorda. Vem viver, pode crer, que o amor é mesmo assim. Se a gente acredita ele cresce e não tem fim”, diz a letra.

Angélica ficou interessada na história e sugeriu o encontro. “Fiquei muito curiosa para saber quem é essa pessoa que tem essa sensibilidade, de em um ambiente hospitalar, cantar para os pacientes, levar um pouco de amor. Me tocou tanto cantando uma música que eu já cantei também, enfim, fiquei curiosa”, disse.

A Unimed promoveu a reunião, através da internet, e Vânia também ficou extremamente emocionada. “Nem nos meus sonhos imaginaria, porque eu canto muito a música em casa”. Angélica ainda disse que a relação que Vânia cria com os pacientes do hospital é algo lindo de ver. “Fiquei muito grata”, completou a voz de “Meu Herói”.

