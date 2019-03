Alípio Rodrigues, 81 anos, ficou ferido após sofrer acidente na manhã desta segunda-feira (11), no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Vasconcelos Fernandes, no bairro Amambaí.

Testemunhas relataram que o aposentado seguia pela Afonso Pena quando perdeu o controle do veículo e colidiu no sinaleiro. Um amigo da vítima estava passando pelo local, reconheceu o carro e acionou o filho de Alípio. Segundo o filho, o idoso é diabético e pode ter sofrido algo relacionado à doença. Ele estava na faculdade quando soube do acidente com o pai.

Devido o acidente, a avenida ficou parcialmente interditada, mas não houve congestionamentos. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. De acordo com a assessoria do hopital, Alípio teve traumatismo craniano e está na área vermelha, consiente e orientado.

