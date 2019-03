Homem morre ao cair na armadilha que montou para pegar ladrÃµes

Bruno Gubert Gullich, 30 anos, morreu no sábado (9), vítima de uma armadilha feita por ele mesmo, no rancho da família, em Dourados.



Segundo informações da polícia, Bruno havia combinado de jogar futebol com os amigos, mas antes teria que alimentar os porcos no rancho, mas como ele demorou a chegar, os amigos foram procurá-lo.



Ao chegarem ao local, perceberam que não havia ninguém em casa, mas a motocicleta de Bruno estava no local e cadela de estimação latia com insistência nas proximidades do chiqueiro. Os amigos então foram até o chiqueiro, onde encontraram Bruno já sem vida.

A Armadilha

Bruno foi morto por uma arma de fogo artesanal, usada como armadilha para proteger o chiqueiro de ladrões e outros animais.



A arma foi confeccionada com um cano de ferro, onde era utilizado cartucho calibre 12, acionada por uma linha esticada.



A polícia aponta a possibilidade de que a vítima tenha passado por baixo da linha e batido nela com as costas, o que acionou a arma, provocando o acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também