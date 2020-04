Vídeo - Marília Mendonça agradece "trabalho incrível" de Mandetta em live

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

O ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta fez uma participação na live da cantora Marília Mendonça nessa quarta-feira (8).

No show virtual, Mandetta voltou a elogiar as iniciativas de isolamento social promovidas por artistas. O trecho foi retirado da entrevista à imprensa organizada pelo Palácio do Planalto para atualizar os dados do coronavírus no Brasil.

"Você gosta do contato com sua plateia e deve estar sentido muita falta dela, mas saiba que nós como fãs de seu trabalho, ficamos mais fãs aqui no ministério da Saúde por você estar fazendo (essa live) e não estar aglomerando as pessoas", disse Mandetta referindo-se à cantora.

Marília elogiou o "trabalho incrível" realizado pelo chefe da pasta de Saúde durante a pandemia.

Esta é a 2ª vez que Mandetta participa de uma live de artistas sertanejos. No sábado, gravou 1 vídeo que foi exibido no show virtual da dupla Jorge e Mateus. Somada com a live de Marília Mendonça, os eventos tiveram mais de 90 milhões de visualizações.

Deixe seu Comentário

Leia Também