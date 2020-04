Vídeo - Homem leva 12 facadas durante live no Facebook

Um homem, que teve a identidade preservada, foi vitima de uma tentativa de homicídio dentro de sua própria casa, toda a ação foi transmitida ao vivo durante uma live no facebook, realizada na última sexta-feira (03).

Segundo informações do site “Rádio Caçula”, a vítima levou 12 facadas e permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade de Andradina-SP.

A tentativa de homicídio teria ocorrido na rua Alcides Fernandes Paiva no bairro Pereira Jordão, Andradina (SP), suposto endereço da vítima, que era morador de Três Lagoas, segundo sua rede social.

A transmissão ao vivo foi iniciada com o intuito da vítima ensinar seus seguidores a cozinhar macarrão, ele ainda escreve na legenda da postagem “oi gente tudo bem estão pronto para entrar na live para nós conversar e aproveitar vou fazer uma macarronada”.

Após alguns minutos de transmissão, a vítima e o autor, que já estava no local interagindo com o público da postagem, entram em outro cômodo da casa e as agressões começam, é possível ouvir a vítima gritar diversas vezes pedindo socorro e xingando o autor.

De acordo com o site, o suspeito de 23 anos foi preso e autuado em flagrante, ele supostamente teria usado "Crack" dentro da casa da vítima, que teria lhe oferecido moradia até a última segunda-feira (06).

