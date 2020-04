Vídeo - Mandetta "invade" live de Jorge e Mateus e pede "Fique em Casa"

Geral Ajude a encontrá-la: Letícia Praeiro sumiu há dois dias no Cohab

A maior marca era de do Gusttavo Lima, que, na semana passada, em live em casa, atingiu a marca de 750 mil pessoas assistindo simultaneamente.

A apresentação de Jorge e Mateus quebrou todos os recordes no Youtube. Em apenas 10 minutos, a dupla já havia quebrado o recorde mundial de visualizações simultâneas: cerca de 3 milhões.

O chefe da pasta federal, em um vídeo gravado, fez um apelo para que as pessoas se divirtam, mas levem a sério a doença que já infectou mais de 10 mil pessoas em território nacional.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, “invadiu” a live no Youtube da dupla sertaneja Jorge e Mateus, realizada na noite desse sábado (4), para mandar um recado para a população brasileira: “Fiquem em casa”.

