Odontologia e harmonização orofacial terão live daqui a pouco

Os Drs. Plácido Menezes e Levy Nunes farão uma live neste sábado (4) às 17h (horário de Brasília) para falar sobre Respiração e Oclusão e Harmonização Orofacial.

Outras disciplinas da odontologia serão abordadas na live, mostrando para os cirugiões dentistas a importância da avaliação do fator respiratório para as questões que podem comprometer o equilíbrio da fisiologia do corpo.

Também será mostrado a importância de avaliar a mastigação do paciente, como por exemplo se é bilateral ou assimétrica, o alinhamento dos dentes, a respiração se é nasal, bucal ou mista, e quanto tudo isso pode implicar em um tratamento de harmonização antes de fazer qualquer tipo de preenchimento.

Os médicos também mostraram o valor da odontologia nos cuidados com o ser humano, assim como também a aplicabilidade nas outras especialidades.

