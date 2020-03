Olarte acha "estranha" condenação do juiz David de Oliveira

O ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte, contesta a decisão do juiz David de Oliveira, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, que o condenou por suposto faturamento de R$ 697 mil em contrato de prestação de serviços nos cemitérios públicos.

O contrato emergencial foi celebrado com a Taira Prestadora de Serviços Ltda, atendendo a uma recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, quando Olarte administrava a capital. Ele relembra assumiu a prefeitura com os cemitérios abandonados. “Os funcionários da prefeitura estavam jogando o pessoal nas valas e pronto. A lei manda você tomar uma providência, é uma questão de emergência. Fiz o contrato de emergência por orientação do MP. Fiz os jazigos com alvenaria, impermeabilização do solo e reboque”, contou acrescentando ainda que não houve pagamento do contrato, o que reforça que não há improbidade como a apontada pelo juiz.

Para o ex-prefeito, não houve irregularidades e superfaturamento. “Uma coisa é vala comum, sem nenhum beneficiamento. Outra coisa é enterrar uma pessoa morta numa construção, foi feita uma construção para enterrar as pessoas. O povo não é besta e que vai entender a diferença entre cova comum e cova beneficiada”, disparou.

Olarte fala em “perseguição” do juiz David de Oliveira e reforça que as decisões do magistrado são monocráticas, em sua maioria, contra ele, e reformadas pela Justiça. Ele relembra ainda que o magistrado foi o mesmo que suspendeu o decreto de cassação do cargo de prefeito, permitindo a volta de Alcides Bernal, em 2014.

O ex-prefeito Olarte finaliza que não está filiado a partido nenhum e que não disputará os próximos pleitos.

