Vídeo mostra adolescente sendo chicoteado após tentativa de furto

Joilson Francelino, com informações do G1

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um adolescente de 17 anos sendo chicoteado por tentar furtar um chocolate no supermercado da rede Ricoy, localizado na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com informações do G1, a agressão aconteceu no mês passado. O vídeo mostra o jovem nu, com as mãos amarradas e a boca amordaçada, sendo chicoteado. Os agressores são dois seguranças do estabelecimento que foram afastados das atividades depois que o caso repercutiu.

Em depoimento, o adolescente afirmou que essa é a terceira vez que é agredido pelos seguranças do mercado. Ele confessou ter tentado roubar uma barra de chocolate quando foi abordado. Os dois seguranças teriam o levado para um quarto nos fundos da loja, onde ele foi despido, amordaçado e amarrado. O garoto contou que a agressão durou aproximadamente quarenta minutos.

O caso foi registrado na segunda-feira (2) como tortura e segue sendo investigado. Clique no link abaixo e veja o momento da agressão:

Adolescente sendo chicoteado após tentativa de furto em supermercado pic.twitter.com/RDA6CZnr4G — Joilson Francelino (@jofrancelino) 3 de setembro de 2019

