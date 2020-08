Vídeo: Motorista provoca acidente e foge sem prestar socorro a vítima

O barbeiro Hemerson Laranjeira, de 34 anos, sofreu um acidente grave na noite de domingo no bairro Jardim Aero Rancho. A vítima procura pelo motorista que fugiu do local após causar um acidente.

A colisão entre os dois veículos aconteceu no último domingo (9) às 22h33. No vídeo mostra que a vítima que seguia em sua motocicleta Honda de cor preta pela Avenida Costa Melo, quando no cruzamento com a Rua Manoel Bandeira, o carro Gol de cor prata que vinha no sentido contrário, fez uma conversão, acabou entrando na frente do motociclista.

Câmeras de segurança da região mostram o momento exato do acidente. Ao colidir na lateral do carro, o barbeiro 'voa' por cima do capô. Ele ainda tentou frear mas não conseguiu parar, pois o carro fez a conversão repentinamente.

O condutor do carro que seguia pela Avenida Costa Melo, deu seta para entrar na rua Manoel Bandeira, quando acontece a batida. O motorista não parou para prestar atendimento à vítima e fugiu do local.

O motociclista teve lesões no joelho direito e antebraço e uma fratura do pé esquerdo. Ele pede ajuda da população para tentar encontrar o condutor do veículo para arcar com os prejuízos.

