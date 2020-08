Vídeo: mulheres têm pernas dilaceradas em acidente com ônibus

Duas mulheres, que não tiveram a identidade divulgada, se envolveram em um acidente com ônibus na tarde de quarta-feira (12), em uma rodovia de Presidente Figueiredo – Amazonas.

De acordo com informações da mídia local, as duas seguiam de motocicleta pela rodovia quando em determinado momento colidiram com o ônibus da empresa Entram. Com o impacto, uma das mulheres foi parar embaixo do ônibus.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e as duas mulheres tiveram fraturas expostas. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a motocicleta e uma das vítimas debaixo do ônibus. É possível ver também a gravidade dos ferimentos nas pernas das duas mulheres. Veja:

