Vídeo: Reinaldo entrega cheque com metade do salário à entidades sociais

O governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, entregou nesta segunda-feira (6), o cheque com metade do seu salário a Associação Campo grandensse das Pessoas com Deficiência (ACPD).

O sorteio que beneficiou a entidade ocorreu em janeiro deste ano, e Reinaldo entregou o cheque de aproximadamente R$ 15.235,11 mil, diretamente à representante da ACPD.



O valor do cheque corresponde à 50% do salário do governador que recebe atualmente R$ 30.471,56 mil.



Reinaldo Azambuja ainda sorteou ao vivo as entidades que receberão os cheques dos meses de fevereiro e março, e as vencedoras foram a Associação Juliano Varela e a Casa da Criança Peniel.



“Tenho certeza que todas essa entidades fazem um bom uso desse recurso, com filantropia e voluntariado no momento em que estamos vivendo essa pandemia. Todos temos as nossas responsabilidades, eu tenho certeza que as entidades tem muito a contribuir", alegou o governador.

Assista a live compartilhada no perfil do governador:







Deixe seu Comentário

Leia Também