Vídeo - Sobe para 6 o número de mortos por ciclone em Santa Catarina

Sobe para seis o número de mortos por ciclone extratropical no sul do país. A formação com ventos que chegaram a 120km/h atingiu o Estado de Santa Catarina nesta terça-feira (30).

No Rio Grande do Sul, cerca de 835 mil moradores ainda estão sem luz. Uma idosa de 78 anos morreu em Chapecó após ser atingida por uma árvore. Em Santo Amaro da Imperatriz, um homem morreu após ser atingido por fios de alta-tensão. Outros três óbitos foram confirmados em Tijucas e um homem de 59 anos morreu em Ilhota.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) segue atuando nas buscas por vítimas em todas as regiões do estado. Já são mais de mais de 1.600 ocorrências registradas.

