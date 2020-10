Vídeo: Sucuri gigante viraliza na internet

Nos últimos dias, o vídeo de uma sucuri gigante tomando um sol na beira de um rio voltou a circular com força nas redes sociais. Nas imagens, o animal, também conhecido no exterior pelo assustador nome de Anaconda, aparece “tranquilo”, enrolado a um galho. A cena foi captada pelo passageiro de um barco, que apesar da surpresa com o tamanho do animal, segue o percurso sem grandes sobressaltos.

“Vamos embora, deixe ele”, diz o autor do vídeo, de apenas 1m39s, postado no canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri. O vídeo da sucuri gigante ganhou notoriedade nesta semana, mas foi gravado em setembro de 2019 e já passa de 16 milhões de visualizações, 9 milhões apenas em 28 de setembro deste ano.

Assista ao vídeo:

