Viih Tube deixa UTI após complicações no parto de Ravi

A influencer Viih Tube deu a luz ao seu segundo filho, Ravi, na última segunda-feira (11), fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Porém, ela teve complicações durante o parto e teve que ser internada na UTI.

Mas neste sábado (16), a influencer tranquilizou os fãs, pelas redes sociais, ao mostrar que saiu da ala da UTI e foi para o quarto nesta sexta-feira (15).

Viih Tube ainda afirmou que logo irá para casa. De acordo com a assessoria da influenciadora, ela precisou de uma transfusão de sangue.

Ravi nasceu na segunda-feira, às 19h49 (horário de Brasília), com 3,76 kg e 49 centímetros. Em abril, Viih Tube e Eliezer anunciaram a gravidez durante uma conversa com Ana Maria Braga, no "Mais Você". Durante o programa da Globo, os dois influenciadores e ex-BBBs levaram Lua, filha mais velha do casal, para contar a novidade.

