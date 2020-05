Vítima de queda, idosa morre na Santa Casa após complicações respiratórias

Cleonice Pereira dos Santos, 77 anos, morreu na noite de terça-feira (12), na Santa Casa de Campo Grande. Vítima de queda da própria altura, a idosa é de São Gabriel do Oeste e foi transferida para a capital devido às complicações.

De acordo com informações do registro policial, Cleonice sofreu o acidente doméstico no último dia 29 de abril, foi socorrida e encaminhada ao hospital de São Gabriel, onde foi constatada a fratura no fêmur. A vítima ficou aguardando vaga na Santa Casa da capital e conseguiu a transferência no dia 30 de abril.

Já na capital, dona Cleonice foi submetida a um tratamento cirúrgico no dia 5 de maio, no dia 7, apresentou distensão abdominal e, no dia 9, evoluiu para insuficiência respiratória, quando foi entubada. O quadro de saúde da idosa piorou e ela veio a óbito na noite de ontem.

Uma das últimas complicações de Cleonice foi à insuficiência respiratória, um dos sintomas do novo coronavírus. A possibilidade, porém, está descartada, segundo a assessoria da Santa Casa e não houve coleta de exames para a Covid-19, já que a paciente apresentava comorbidades. Ainda segundo o hospital, ela não mantinha contato com outras pessoas e seu nome não contava na lista de casos suspeitos de coronavírus, que a Santa Casa tem para controle de seus pacientes.

