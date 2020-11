Whindersson Nunes assume namoro com Maria Lina nas redes sociais

O humorista Whindersson Nunes assumiu de vez seu relacionamento com Maria Lina e postou pela primeira vez uma foto no Instagram com a amada em uma viagem no Jalapão.

Após o término de casamento conturbado com a cantora Luíza Sonza, parece que a fila de Whindersson Nunes andou e se antes restava alguma dúvida, agora não restam mais.

O humorista está em Tocantins para gravar episódios de uma nova série de humor e está muito bem acompanhado. Anteriormente o ator também postou uma foto de sunga nas que deu o que falar. Já que nos comentários, sua nova amada comentou: ”Gatinho, gostoso e lindo.” Na foto em questão o artista posou para uma foto que a estudante de engenharia tirou. Fofos, né?

Já na nova foto de casa no feed do Instagram do famoso, Whindersson apenas encheu a legenda com emojis fofos e românticos.

Na foto do casal teve mais de 175 mil comentários de internautas e amigos de Whindersson parabenizando pela nova relação. A Simone da dupla com Simaria deixou corações para o humorista, enquanto Celso Portiolli escreveu “Aee Sejam Felizes”.

