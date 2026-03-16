Acidente com Ã´nibus na BR-267 deixa um morto e feridos em Nova Alvorada do Sul

Ônibus esteve envolvido em um acidente grave na rodovia BR-267, na região de Nova Alvorada do Sul, na madrugada desta segunda-feira (16). Uma pessoa morreu e outras três foram socorridas, segundo informou o site Alvorada Informa.

Conforme informações preliminares, o coletivo tinha 22 passageiros a bordo. Uma empresa de usina de energia solar cedeu um ônibus para remover os passageiros que não se feriram até a rodoviária.

As vítimas feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital de Nova Alvorada do Sul. O ônibus envolvido no acidente teria colidido com uma carreta e ficou com as laterais e a parte frontal destruídas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e compareceu ao local para realizar as apurações pertinentes.

Outro lado — A redação tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus para obter um posicionamento oficial sobre o acidente e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

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