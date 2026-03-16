Menu
Menu Busca segunda, 16 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Interior

Acidente com Ã´nibus na BR-267 deixa um morto e feridos em Nova Alvorada do Sul

A PolÃ­cia RodoviÃ¡ria Federal foi acionada e compareceu ao local para realizar as apuraÃ§Ãµes pertinentes

16 marÃ§o 2026 - 09h36VinÃ­cius Santos
Local do acidente - Foto: Reprodução / Alvorada InformaLocal do acidente - Foto: ReproduÃ§Ã£o / Alvorada Informa  

Ônibus esteve envolvido em um acidente grave na rodovia BR-267, na região de Nova Alvorada do Sul, na madrugada desta segunda-feira (16). Uma pessoa morreu e outras três foram socorridas, segundo informou o site Alvorada Informa.

Conforme informações preliminares, o coletivo tinha 22 passageiros a bordo. Uma empresa de usina de energia solar cedeu um ônibus para remover os passageiros que não se feriram até a rodoviária.

As vítimas feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital de Nova Alvorada do Sul. O ônibus envolvido no acidente teria colidido com uma carreta e ficou com as laterais e a parte frontal destruídas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e compareceu ao local para realizar as apurações pertinentes.

Outro lado — A redação tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus para obter um posicionamento oficial sobre o acidente e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Menina sofria violência sexual -
Interior
Tio-avÃ´ Ã© condenado a mais de 16 anos de prisÃ£o por estupro de menina em BatayporÃ£
Antônio João recebe pacote de obras com investimentos em rodovia, asfalto e educação
Interior
AntÃ´nio JoÃ£o recebe pacote de obras com investimentos em rodovia, asfalto e educaÃ§Ã£o
Trio é preso com armas e tatu abatido em área rural de Nova Andradina
Interior
Trio Ã© preso com armas e tatu abatido em Ã¡rea rural de Nova Andradina
Vítima foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade
Interior
Homem Ã© baleado apÃ³s criminosos invadirem casa se passando por policiais em Coxim
'Branquinho' foi assassinado em Ivinhema
Interior
Homem Ã© condenado a 19 anos por matar seguranÃ§a durante festa em Ivinhema
Homem que matou jovem com machadinha em aldeia de Amambai pega 32 anos de prisão
Interior
Homem que matou jovem com machadinha em aldeia de Amambai pega 32 anos de prisÃ£o
Local do acidente - Foto: Reprodução / Três Lagoas No Ar
Interior
Acidente entre carretas provoca incÃªndio e interdiÃ§Ã£o da BR-262 em Ribas do Rio Pardo
Imagem de homem com algema
JustiÃ§a
TJMS absolve homem condenado por estupro de vulnerÃ¡vel apÃ³s caso envolvendo 'selinho'
Prédio da Polícia Civil de MS - Foto: PCMS
JustiÃ§a
Desembargadores do TJMS mantÃªm tornozeleira em delegado investigado por corrupÃ§Ã£o
Reprodução / Vídeo
Interior
GravaÃ§Ã£o de incÃªndio em usina de Nova Alvorada do Sul termina em justa causa

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a concede medida protetiva a menina estuprada por pastor com cargo na prefeitura
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS