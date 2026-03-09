Menu
Menu Busca segunda, 09 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Agência do Detran de São Gabriel do Oeste suspende atendimentos para reforma

Prédio ficará fechado entre 11 e 16 de março para manutenção e melhorias na estrutura

09 março 2026 - 16h55Taynara Menezes
Fachada do prédioFachada do prédio   (Foto: Rachid Waqued/Detran)

O Detran-MS informa que a agência de São Gabriel do Oeste ficará temporariamente fechada ao público entre 11 e 16 de março para realização de manutenção programada.

A ação visa garantir melhorias na estrutura da unidade, oferecendo mais conforto e segurança para usuários e servidores. Os atendimentos devem ser retomados normalmente na terça-feira, 17 de março.

O Detran-MS orienta que, durante o período, os cidadãos utilizem os canais oficiais para serviços e informações:

Portal de Serviços: www.meudetran.ms.gov.br

Atendimento virtual “Glória”: telefone 67 3368-0500

Aplicativo: “Meu Detran MS”

O fechamento temporário integra um conjunto de melhorias que o Detran-MS vem realizando nas agências em todo o estado, reforçando a qualidade do atendimento à população.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução / Vídeo
Interior
Gravação de incêndio em usina de Nova Alvorada do Sul termina em justa causa
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Transparência
Ministério Público manda prefeitura de Corguinho reorganizar sistema de controle interno
Criança vítima de maus-tratos | Imagem ilustrativa
Interior
MPMS denuncia casal por agressão a criança de 1 ano e 8 meses em Dourados
Menina sofria violência sexual -
Interior
Condenado por estuprar enteada tem pena diminuída em MS
Tribunal Superior do Trabalho - TST / Foto: Aldo Dias
Interior
Justiça mantém condenação da empresa por vazamento de amônia em Sidrolândia
Câmera de Segurança - Foto: Reprodução / Reddit
Interior
Justiça manda dono de casa ajustar câmeras que invadiam privacidade da vizinha em MS
Duplo homicídio aconteceu na madrugada deste domingo
Interior
Duplo homicídio é registrado em Caarapó e não há informações sobre suspeito
DAM de Dourados
Interior
Homem é preso por agredir companheira na presença dos filhos em Dourados
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS
Isa Jane Marcondes - Foto: Câmara Municipal de Dourados
Interior
Promotor alerta para excessos e impõe limites à atuação de vereadora em Dourados

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Imagens enviadas por amigos
Polícia
Amigos contestam versão sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis