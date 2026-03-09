Agência do Detran de São Gabriel do Oeste suspende atendimentos para reforma

O Detran-MS informa que a agência de São Gabriel do Oeste ficará temporariamente fechada ao público entre 11 e 16 de março para realização de manutenção programada.

A ação visa garantir melhorias na estrutura da unidade, oferecendo mais conforto e segurança para usuários e servidores. Os atendimentos devem ser retomados normalmente na terça-feira, 17 de março.

O Detran-MS orienta que, durante o período, os cidadãos utilizem os canais oficiais para serviços e informações:

Portal de Serviços: www.meudetran.ms.gov.br

Atendimento virtual “Glória”: telefone 67 3368-0500

Aplicativo: “Meu Detran MS”

O fechamento temporário integra um conjunto de melhorias que o Detran-MS vem realizando nas agências em todo o estado, reforçando a qualidade do atendimento à população.

