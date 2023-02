Durante chuva, carro capota no meio da BR-158 em Três Lagoas

Durante a chuva nesta sexta-feira (3), um veículo capotou no meio da BR-158, trecho que liga Três Lagoas ao município de Brasilândia. O motorista do Fiat Mobi saiu ileso, as más condições de visibilidade e pista molhada podem ter colaborado com o acidente.

Um caminhoneiro, registou o veículo tombado. Conforme a Radio Caçula, o Mobi seria de uma empresa terceirizada que presta serviço à uma fábrica de celulose. Após o acidente, o motorista saiu e ficou esperando ao lado do carro a chegada dos Policiais Rodoviários Federais.

Deixe seu Comentário

Leia Também