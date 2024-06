Ex-mulher que matou músico com tiro na cabeça é presa novamente em Três Lagoas

Maria das Graças Barbosa Melo, de 46 anos, assassina confessa do músico e ex-marido Eli Álvaro da Silva Resende, de 41 anos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, foi presa novamente durante operação policial que cumpriu mandado de prisão no início da manhã desta quarta-feira (5).

A mulher já havia sido detida em outra oportunidade, mas pelo crime de porte de arma de fogo. Estando fora de situação de flagrante, pois ela foi identificada e localizada três dias após o crime, ela pagou a fiança de um salário mínimo e foi liberada - assim como a amiga, de 55 anos, detida por esconder a arma usada no assassinato.

Porém, durante as investigações, a Polícia Civil de Três Lagoas colheu novos materiais sobre o caso e após a coleta de todo material probatório, foi representado pela prisão preventiva de Maria das Graças, tendo o pedido sido aceito pelo Poder Judiciário.

Com a conclusão do inquérito policial, a mulher poderá ser processada pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com uma pena máxima prevista de até trinta anos de reclusão, se ela for condenado pelo Tribunal do Júri.

O caso em questão aconteceu durante a madrugada do dia 19 de maio deste ano. No local onde Eli morreu, houve uma discussão e ele foi atingido com um tiro na cabeça efetuado por Maria, que passou a noite na casa de uma amiga, onde ela pediu para a mesma esconder o revólver usado no crime.

Segundo informado pelo site JP News, familiares e amigos afirmaram que a ex-mulher não aceitava que Eli Resende seguisse a vida amorosa com outra pessoa.

