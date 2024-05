Presa em Três Lagoas, mulher confessa ter assassinado músico com tiro na cabeça

Mulher, de 46 anos, acusada de ter assassinado o músico Eli Álvaro da Silva Resende, de 41 anos, na madrugada de domingo (19), foi presa durante a terça-feira (21) por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ela confessou o crime durante o depoimento na delegacia.

A suspeita, que é ex-mulher do músico, foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o fato e onde ela estava no dia do crime. Inicialmente, ela negou qualquer tipo de envolvimento. Porém, ao ser confrontada pelos policiais ao longo do depoimento, ela confessou que matou Eli após uma discussão.

No entanto, o motivo da discussão não foi revelado. A acusada foi presa pelo crime de homicídio qualificado e porte irregular de arma de fogo. Uma segunda pessoa, uma mulher, de 55 anos, também foi detida por ter agido a favor da suspeita, escondendo a arma utilizada no dia do assassinato.

A arma utilizada no homicídio é um revólver e foram encontradas 17 munições intactas com a mulher.

Segundo informado pelo site JP News, familiares e amigos afirmaram que a ex-mulher não aceitava que Eli Resende seguisse a vida amorosa com outra pessoa. Uma das hipóteses é de crime passional devido aos ciúmes da acusada.

