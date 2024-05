Mulher que confessou assassinato de músico em Três Lagoas responde em liberdade

Depois de ser detida e ouvida, a mulher, de 46 anos, que confessou ter matado o ex-marido, o músico Eli Álvaro da Silva Resende, de 41 anos, com um tiro no último domingo (19), em Três Lagoas, responderá ao inquérito em liberdade.

A suspeita foi localizada em casa, 56 horas após o homicídio, na terça-feira (21), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, e acabou sendo presa por policias do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Apesar de negar o crime em um primeiro momento, ela escolheu confessar que matou Eli Álvaro, pagou uma fiança no valor de R$ 1.412,00 por posse irregular de arma de fogo e responderá ao inquérito em liberdade.

Após confessar o crime, a suspeita contou que foi passar a noite de domingo, na casa da colega, no bairro Vila Verde, quase 16 horas após o crime. A amiga de Maria das Graças, que escondeu o revólver calibre .38 utilizada no crime, também foi levada a Delegacia e teve mesma fiança arbitrada.

De acordo com o delegado, Ricardo Cavagna, após se comprometer em seguir as regras normativas para a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, as suspeitas foram liberadas. Apesar de responder ao crime em liberdade, a situação da autora não é tão confortável.

O delegado relatou que pretende encerrar a investigação até sexta-feira (24), e entregar o inquérito ao Ministério Público, que deverá apresentar acusação se entender que haverá provas e materiais probatórios para a representação para um pedido de prisão preventiva.

A morte teria sido motivada por ciúmes por parte da autora, conforme o portal RCN 67, segundo relato de vizinhos, a suspeita teria ido até a casa do ex-marido, por volta de 4h, e após uma discussão, ela teria disparado contra a cabeça da vítima, que morreu na hora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também