Homem é assassinado a tiros por dupla em motocicleta em Chapadão do Sul

Homem, identificado como Elias Pintor, foi assassinado a tiros no final da tarde desta terça-feira (8) na rua dos Lírios, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande. Esse foi o segundo assassinato em poucas horas, sendo que o primeiro foi do adolescente morto em um hospital da cidade.

Informações dos sites locais, como O Correio News, apontam que a vítima estava de bicicleta e seguia pela rua, quando dois indivíduos em uma bicicleta se aproximaram e efetuaram os disparos contra o homem.

Após o crime, ambos fugiram e até o momento, não foram localizados. Elias não teve tempo de ser socorrido, morrendo ainda no local dos fatos.

Até o momento, não há informações sobre possíveis motivações. A Polícia Civil investiga o caso.

Sobre a vítima, Elias teve um dos filhos assassinado dentro de casa na própria cidade, enquanto outro foi morto violentamente em Três Lagoas há alguns anos.

