Homem é preso após matar cachorro a tiros em Ponta Porã

Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (29), no assentamento Dorcelina Folador, no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, após matar um cachorro a tiros com uma arma que estava em situação ilegal.

A equipe da Polícia Militar foi acionada por um vizinho, e ao chegarem no local, foram informados pela tutora do animal que o cachorro havia fugido e acabou indo até o lote vizinho, onde foi morto a tiros.

Aos policiais, o homem contou que o animal estava matando suas galinhas, por isso cometeu o crime. Após os disparos, ele enterrou o corpo do cachorro em um matagal próximo à sua residência.

Durante a abordagem, os policias encontraram uma espingarda calibre .28, sem numeração, enterrada no fundo do lote. O autor confirmou que essa foi a arma utilizada no crime, e que ele a enterrou logo após matar o animal.

O autor foi levado à Primeira Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por maus-tratos a animais e posse irregular de arma de fogo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também