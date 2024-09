Homem invade casa de ex, agride a mulher e acaba preso em Deodápolis

Um homem, de 23 anos, foi preso na madrugada deste sábado (28) em Deodápolis, cidade a 256 quilômetros de Campo Grande, após invadir a casa de sua ex-namorado, de 29 anos, e agredi-la.

Segundo informações do portal Ivinotícias, os policiais foram acionados pela mulher, e encontraram os dois discutindo em meio à via pública, com o homem segurando o celular de sua ex-companheira em suas mãos.

Aos policiais, a mulher contou que o ex-companheiro, cujo ela já tem medidas protetivas em seu desfavor, havia invadido sua residência, a arrastado pelos cabelos e a agredido. Segundo ela, essa não é a primeira vez que o homem age dessa maneira, porém, ela havia optado por não acionar a polícia no último ocorrido.

Os policiais deram ordem para que o homem largasse o aparelho e se entregasse, mas ele desafiou os policiais e tentou fugir do local. Foi necessário o uso de força, além da realização de quatro disparos de bala de borracha e o uso de spray de pimenta.

Ele tentou agredir um dos policiais, mas foi imobilizado. Os dois foram levados para o hospital da cidade e, logo em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia de Deodápolis.

